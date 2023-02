bis 23.45 Uhr: - "Der Appetit auf Übernahmen ist nicht gross", Gespräch mit Jenoptik-Chef Stefan Traeger Auftragsboom, Kapazitätsausbau, Digitalisierung und Geschäftszielen, BöZ - BASF-Vorstand wird am Freitag bei der Bilanzpressekonferenz unter anderem die Stilllegung von Teilen seiner Ammoniak-Produktion in Ludwigshafen bekannt geben, HB - Die deutschen Autohersteller erreichen mit ihren Elektroautos in China bislang keine nennenswerten Marktanteile, HB - Die Realität hat den Leveraged-Finance-Markt im Mittelstand eingeholt. Vor allem im Schlussquartal ging dem Fremdfinanzierungsmarkt für Private-Equity-Übernahmen in Europa die Puste aus, BöZ - Kluge Regulatorik gegen das Wohnungsdebakel, Gastbeitrag von Klaus Fleischer, Emeritierter Professor an der Hochschule München, Of Counsel der Beratungsfirma Baker Tilly, BöZ - Ägypten wieder im Krisenmodus, Gastbeitrag von Judith Hasslbäck, Fondsmanagerin bei Raiffeisen Capital Management, BöZ - Gehaltsreport 2023: Beschäftigte in Westdeutschland verdienen 15 Prozent mehr als Ostdeutsche, Rheinische Post - "Wir sehen keine Veranlassung für einen früheren Kohleausstieg", Gespräch mit Leag-Chef Thorsten Kramer über den Aufbau einer eigenen Solarmodulfabrik und nicht gehaltene Zusagen des Bundes, FAZ