bis 20.30 Uhr: - Zur Beschleunigung von Planungsverfahren will Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) Umweltverbänden sowohl beim Bau von Strassen als auch Schienen weniger Einspruchszeit einräumen, Gespräch, Table Media - Union warnt Umweltministerin Lemke vor "Verlust von bis zu 300 000" Arbeitsplätzen in Autoindustrie wegen Euro-7-Abgasnorm, Bild - "In Hamburg gab es Kopfgeld auf neue Köche", Gespräch mit Gastronom Tim Mälzer über Veränderungen der Branche durch Personalnot und Inflation, warum er sich in der Pandemie von Restaurants trennte und wem er seine Gastronomiebetriebe einmal übergeben will, HB - US-Präsident Joe Biden hat der Lieferung von Abrams-Kampfpanzern in die Ukraine nach Angaben des Weissen Hauses nur aufgrund des Drucks aus Deutschland zugestimmt, Gespräch mit Sicherheitsberater Jake Sullivan, ABC - Geldpolitische Zeitenwende, Gastbeitrag von Allianz-Chefvolkswirt Ludovic Subran, FAZ - "Ich fürchte, die Klinikreform scheitert an den Ländern", Gespräch mit TK-Chef Jens Baas über unnötige Rückenoperationen, obszöne Arzneipreise und seine Sorge vor einer Verhaltenspolizei im Gesundheitswesen, FAZ - "Maschinen machen Gänsehaut", Gespräch mit Deguma-Schütz-Chefinnen Viktoria Schütz und Daniela Dingfelder, FAZ - Der medienpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Helge Lindh fordert Konsequenzen aus dem Skandal um die Rentenforderung der gefeuerten RBB-Chefin Patricia Schlesinger, Gespräch, Bild