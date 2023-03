ASIEN: - GEWINNE - Auch in Asien hat an den Börsen im internationalen Kontext Erleichterung über die jüngsten Entwicklungen geherrscht. In Tokio zog der Leitindex Nikkei 225 um 1,2 Prozent auf 27 333,79 Punkte an. Noch etwas grösser waren die Gewinne im Hongkonger Hang-Seng-Index , der technologielastig ist und im Schlepptau der US-Börse Nasdaq 1,4 Prozent zulegte. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann im späten Handel 1,2 Prozent.