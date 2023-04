bis 6.30 Uhr: - Streit um Kindergrundsicherung: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) verweist auf Lohnabstandsgebot, Mediengruppe Bayern - Kassenärzte-Chef Andreas Gassen für Notaufnahme-Gebühr unter bestimmten Bedingungen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja warnt Europa vor der Unberechenbarkeit von Machthaber Alexander Lukaschenko, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) bis 23.45 Uhr: - "Insgesamt könnten dem Parlament bis Ende des Jahres 70 bis 80 Beschaffungsaufträge vorgelegt werden, die jeweils ein Volumen von mehr als 25 Millionen Euro haben", Gespräch mit Hensoldt-Chef Thomas Müller, HB - Die Lufthansa hat allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres 4500 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, Gespräch mit Personalvorstand Michael Niggemann, HB - Deutsche Bank bereitet Schliessung ihrer russischen IT-Zentren vor, HB - Kuka steigt in die Bauindustrie ein, Gespräch mit Gerald Mies, der im Vorstand die Anlagensparte verantwortet, FAZ - AMG setzt auf neue Batterien, Gespräch mit Firmenchef Heinz Schimmelbusch, FAZ - Der Onlinesupermarkt Picnic rollt seinen Dienst über die Landesgrenzen Nordrhein-Westfalens hinaus aus, FAZ - Mindestlohnanpassung: verlorenes Vertrauen wiederherstellen, Gastbeitrag von Hagen Lesch, Leiter des Clusters Arbeitswelt und Tarifpolitik am Institut der deutschen Wirtschaft (IW), FAZ - Wenige Tage vor der Abschaltung der letzten drei deutschen Atomkraftwerke dringt die FDP darauf, diese noch in Reserve zu halten und nicht sofort zurückzubauen, Gespräch mit Fraktionschef Christian Dürr, ARD - Der EVP-Fraktionsvorsitzende Manfred Weber übt scharfe Kritik an Frankreichs Präsident Macrons Aussagen zum Taiwan-Konflikt, Gespräch, ZDF bis 21.00 Uhr: - Arbeitsagentur-Chefin Andrea Nahles (SPD): "Corona war ein Booster für Veränderungen", Interview, Tagesspiegel - BKA-Präsident Holger Münch wirbt in der Diskussion um die Cannabis-Legalisierung für eine mögliche Herabstufung von Cannabis-Delikten zur Ordnungswidrigkeit, Interview, Social Live der ARD-Tagesschau - Cannabis soll in Deutschland zunächst für den privaten Anbau und Gebrauch und in speziellen Vereinen legalisiert werden, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Der CDU-Aussenpolitiker Armin Laschet hat sich im Gegensatz zu Stimmen aus seiner und anderen Parteien hinter die Position des französischen Präsidenten zum Taiwan-Konflikt mit China gestellt, Gespräch, Welt Fernsehen - Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands, hat die Abschaltung der drei verbliebenen deutschen Kernkraftwerke kritisiert, Gespräch, Bild - Angesichts deutlich steigender Kosten für Vermieter wegen der geplanten Wärmewende warnt der Eigentümerverband Haus & Grund (H&G) vor wachsendem Einfluss grosser Wohnungskonzerne und ausländischer Immobilien-Investoren in Deutschland, Gespräch mit Präsident Kai Warnecke, Bild - Aussenexperten von Union und SPD erwarten, dass Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei ihrem Antrittsbesuch in China ein starkes Signal setzt, Bild - Umfrage: Grosse Mehrheit der Deutschen verlangt deutlich reduzierten Rundfunkbeitrag, Bild

(AWP)