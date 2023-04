bis 21.00 Uhr: - CDU und CSU wollen Wirtschaftsbeziehungen zu China neu ordnen und begrenzen, HB - Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Lukas Köhler, ist zuversichtlich, dass die letzten drei deutschen Atomkraftwerke im kommenden Winter für den Notfall noch zur Verfüg stehen werden, Gespräch, Welt Fernsehen - Um die Klimawende in Deutschland zu bewältigen, fehlen schon aktuell Zehntausende von Fachkräften. Abhilfe durch den nötigen Nachwuchs ist nicht in Sicht. Das machen Zahlen zu den neuen Ausbildungsverträgen deutlich, Welt - Die Ständige Impfkommission (Stiko) denkt über eine regelmässige Corona-Impfempfehlung für Risikogruppen nach, Gespräch mit dem Vorsitzenden Thomas Mertens, Rheinische Post - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat angekündigt, Erstkäufern einer selbst genutzten Immobilie die Grunderwerbsteuer in der Zukunft komplett erlassen zu wollen, Gespräch, Bild - Bundesinstitut meldet Lieferengpässe bei zehn Allergie-Medikamenten / Apothekerverband: "Lieferengpässe treten nun auch bei Heuschnupfen-Mitteln auf", Rheinische Post - Die von der Bundesregierung geplante Wärmewende bis 2045 droht nach Einschätzung des Verbandes der Kommunalen Unternehmen (VKU) zu scheitern und den Einbau mit Wasserstoff betriebener Gasheizungen ab 2024 anders als geplant unmöglich zu machen, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing, Bild - Aussenministerin Annalena Baerbock will bei ihren politischen Gesprächen in China am Freitag auf eine Distanzierung vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und auf die Einhaltung internationaler Regeln pochen, Gespräch, ARD - Jan Hollitzer, Chefredakteur der "Thüringer Allgemeinen", kritisiert Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner nach dem Bericht über interne Nachrichten scharf, Gespräch, T-Online - Der Grüne Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter erwartet von Aussenministerin Annalena Baerbock, dass sie bei ihren Gesprächen am morgigen Freitag in Peking die chinesische Führung davor warnt, an ihrem Kurs der Menschenrechtsverletzungen im Inland, der Unterstützung Russlands bei dessen Angriffskrieg und der Aggression gegenüber Taiwan festzuhalten, Gespräch, Welt Fernsehen