bis 6.30 Uhr: - Wegen steigender Personalkosten der Bundeswehr nach Tarifeinigung: Unions-Fraktionsvize Johann David Wadephul (CDU) fordert Erhöhung des Verteidigungsetats "um mehr als 10 Milliarden Euro jedes Jahr", Welt - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) drängt darauf, die europäische Migrationspolitik stärker als in der Vergangenheit auf eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen auszurichten und dafür das europäische Asylsystem entsprechend zu reformieren, HB - Generalinspekteur überträgt Verantwortung bei Rüstungsbeschaffung an Inspekteure, Bild - Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) warnt vor Gefahren durch Tiktok, T-Online - Länder drängen auf höhere Entschädigungen bei Zug-Verspätungen, Rheinische Post - Klimaforscher und Industrie fordern schnellen Aufbau von Industrie zur CO2-Entnahme wie in den USA, Neue Osnabrücker Zeitung - Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) verspricht nach massiver Kritik bis Ende Mai einen neuen Reformvorschlag für das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, T-Online - Hans Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, nennt Hauptschul-Abschaffung "fatalen Fehler". Mehrheit der Deutschen stimmt Aussage laut Umfrage zu, Bild - In das umstrittene Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind trotz zahlreicher Stellungnahmen zum Gesetzentwurf so gut wie keine Anregungen und Verbesserungsvorschläge der Verbände und Verbraucherschützer eingeflossen, Bild - Linke-Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali fordert im Fall Graichen personelle Konsequenzen und Aufklärung über weitere private Verflechtungen in der Personalpolitik grüner Ministerien, Augsburger Allgemeine - Eine Brüterei aus Nordrhein-Westfalen hat offenbar Zigtausende männliche Küken ins Ausland exportiert und dort töten lassen, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)