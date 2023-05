DEUTSCHLAND: - REKORD KOMMT NÄHER - Der Dax nimmt am Freitag wegen positiver Vorgaben aus den Vereinigten Staaten das Rekordhoch in den Blick. Knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax 0,43 Prozent höher auf 16 233 Punkte. Damit fehlen dem deutschen Leitindex nur noch circa 60 Punkte oder knapp 0,4 Prozent zum Rekordhoch von gut 16 290 Punkten aus dem Herbst 2021. Händler begründeten die positive Stimmung am Freitagmorgen mit der Hoffnung auf ein Ende des Streits um die Schuldenobergrenze in den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten sieht das Weisse Haus in den Verhandlungen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze "stetige Fortschritte".