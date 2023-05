USA: - DURCHWACHSEN - Anleger am US-Aktienmarkt haben sich am Montag angesichts des nach wie vor ungelösten Streits über die Erhöhung der Schuldenobergrenze der USA zurückgehalten. Zuletzt äusserte sich dazu der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, dass eine Einigung an diesem Abend oder auch am Dienstag möglich sei, wichtig sei jedoch eine Einigung noch in dieser Woche. Der marktbreite US-Index S&P 500 hangelt sich weiter an seiner Charthürde von 4200 Punkten entlang und scheint auf einen Durchbruch der Gespräche zu warten. Erschloss mit plus 0,02 Prozent auf 4192,63 Zähler. Der Dow beendete den Handel mit minus 0,42 Prozent auf 33 286,58 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,34 Prozent auf 13849,74 Punkte nach oben.