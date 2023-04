bis 21.00 Uhr: - Continental will russisches Reifenwerk an S8 Capital verkaufen, FAZ - Wechsel im Skoda-Vorstand: Holger Peters wird neuer Finanz- und IT-Vorstand, Business Insider - Vaillant-Chef Norbert Schiedeck hält 70 Prozent der Häuser für Wärmepumpen-geeignet, Gespräch, Rheinische Post - Vaillant-Chef Norbert Schiedeck rechnet ab 2030 mit einem Ende der Gasheizung, Gespräch, Rheinische Post - Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, hat den Bund zu einer stärkeren Beteiligung an den Flüchtlingskosten aufgefordert, Gespräch, HB - Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, hat auf mehr finanzielle Unterstützung des Bundes bei den Unterkunftskosten für Flüchtlinge gepocht und eine Beteiligung der Kommunen am Flüchtlingsgipfel gefordert, der für den 10. Mai geplant ist, Gespräch, Rheinische Post - Der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, hat den Entwurf der Bundesregierung für die Umstellung auf neue Heizungen mit erneuerbaren Energien kritisiert, Gespräch, Rheinische Post - Vom Bundesinnenministerium eingesetzte Arbeitsgruppen fordern besseres Migrationsmanagement, Welt - Union bringt Antrag auf Zulassung einer anonymen Crossover-Lebendspende in den Bundestag ein, Gespräch mit dem Gesundheitspolitiker der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Pilsinger (CSU), Welt Fernsehen - Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, fordert die Grünen auf, von der FDP verlangte Änderungen am Gebäudeenergiegesetz (GEG) mitzutragen, Gespräch, Bild - Der CDU-Generalsekretär Mario Czaja will Neuverträge mit Indexmieten vorübergehend verbieten, Gespräch, T-Online