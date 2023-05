- Ukraines Aussenminister Dmytro Kuleba dämpft Erwartungen an Offensive, Bild - Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) bezeichnet die Absage eines China-Besuchs von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) durch die chinesische Regierung als "ungewöhnlichen Vorgang", Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) - Bayern-LB-Tochter Real I.S. baut das Assetmanagement für Dritte aus, Interview mit Jochen Schenk und Bernd Lönner, Vorstandsvorsitzender beziehungsweise stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Bayern-LB-Tochter, BöZ - Ventech-Partner Christian Claussen: "Start-ups müssen gewisse Einzigartigkeit besitzen", BöZ - Henry Cook, der für Grossbritannien zuständige Volkswirt der japanischen Bank MUFG, über den nahenden Zinsentscheid der Bank of England (BoE): "Es geht nicht darum, der Fed zu folgen", BöZ - Die Beteiligungsgesellschaft der Allianz will den erheblichen Bewertungsabschlag im Fintech-Sektor zu spürbaren Veränderungen in ihrem Portfolio nutzen, Gespräch mit Allianz-X-Chef Nazim Cetin, HB - Der US-Zahlungskonzern Visa hat die Zahl seiner Debitkarten in Deutschland seit Ende 2020 nahezu verdreifacht, Gespräch mit Albrecht Kiel, Chef für Zentraleuropa, HB - Der Medizin droht ein Hightech-Verbot, Gastbeitrag von Martin Leonhard, Vorsitzender der Medizintechnik im Deutschen Industrieverband Spectaris, FAZ - Der Plan von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für die langfristige Finanzierung eines Industriestrompreises stösst im Rat der EU-Mitgliedstaaten auf Ablehnung, Table Media

