1. Tranche Betrag: 250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,90% Emissionspreis: 100,350% Laufzeit: 8 Jahre, bis 19.06.2031 Liberierung: 19.06.2023 Yield to Mat.: 1,853% Spread (MS): +7 BP Valor: CH1231094389 Rating: AA (S&P) Kotierung: SIX, ab 15.06.2023 2. Tranche Betrag: 350 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,00% Emissionspreis: 100,587% Laufzeit: 15,42 Jahre, bis 19.11.2038 Liberierung: 19.06.2023 Yield to Mat.: 1,955% Spread (MS): +6 BP Valor: CH1231094397 Rating: AA (S&P) Kotierung: SIX, ab 15.06.2023

