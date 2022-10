Per Ende August hatte Bantleon noch 17,8 Millionen Aktien von GAM besessen, was einem Anteil von 11,13 Prozent entspricht. Auf diesen Anteil hatte Jörg Bantleon seinen Anteil erst noch Ende April aufgestockt. Ebenfalls im April hatte Bantleon mit Frank Kuhnke einen Vertrauten in den GAM-Verwaltungsrat geholt. Kuhnke ist der Bruder von Stephan Kuhnke, dem CEO der Bantleon Bank AG, über die Jörg Bantleon seine Beteiligung an GAM hält.