Bantleon hatte die Beteiligung an GAM erst 2020 sukzessive auf über 10 Prozent ausgebaut. Damals war er am Markt als möglicher Retter der stark angeschlagenen Firma gefeiert worden. Im April 2022 war als Bantleon-Vertreter Frank Kuhnke, der Bruder des Bantleon-CEO Stephan Kuhnke, neu in den Verwaltungsrat gewählt worden.