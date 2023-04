CS/UBS V: Ethos-Chef will Vincent Kaufmann einen Lohnexzess in der UBS-Chefetage verhindern. "Gerade in der neuen, noch grösseren UBS müssen wir exzessive Boni verhindern. Denn diese schaffen Anreize für überhöhte Risiken", sagte er der "NZZ am Sonntag". Kaufmann schlägt vor, sich am Gehaltsmodell in der EU zu orientieren. Dort darf die variable Vergütung höchstens doppelt so hoch sein wie das Fixgehalt. "Übertragen auf die UBS würde das bedeuten: Der CEO könnte mit dem aktuellen Basislohn von 2,5 Millionen Franken höchstens ein Gesamtsalär von 7,5 Millionen erreichen." Zum Vergleich: Bisher hatte Ermotti bis zu 14 Millionen Franken im Jahr verdient. (NZZaS, S. 27)