UBS/CS I: Die politisch heikelste Frage der CS-Übernahme durch die UBS betrifft die Zukunft des Schweizer Geschäfts. Eine Vollintegration hätte einen massiven Stellenabbau zur Folge. Gemäss Experten müsste mindestens die Hälfte der heute 7200 Mitarbeiter der CS in der Schweiz mit der Kündigung rechnen. Ein Verkauf könnte daran scheitern, dass das Geschäft ohne das internationale Netzwerk an Attraktivität verliert. Einen möglichen Ausweg aus dem Dilemma hat Vontobel-Analytiker Andreas Venditti gefunden: Die UBS integriert die CS - und entlässt sie dann wieder in die Freiheit. "Die UBS kann die Synergien der Übernahme dann am besten ausschöpfen, wenn sie mit Ausnahme der Investmentbank die gesamte CS auf ihre eigene Plattform transferiert", sagt Venditti. Die IT und die Abwicklung der Transaktionen werden zusammengelegt. In einem zweiten Schritt könnte die UBS die CS als unabhängige Bank unter eigenem Namen wieder an den Markt bringen. Die CS hätte einen eigenen Auftritt, würde aber von der Plattform der UBS und tiefen Kosten profitieren. Damit würde auch ein Börsengang attraktiv. Die ZKB bewertet die heutige Schweizer Einheit der CS mit 8,6 Milliarden Franken. Eine solche Lösung könne die politisch aufgeheizte Debatte versachlichen. (NZZaS, S. 25/27)