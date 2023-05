RHEINMETALL: Das Flugabwehrsystem Skynex von Rheinmetall Air Defence mit Sitz in Zürich wurde in der Schweiz entwickelt und gehört zu den modernsten Waffen zur Abwehr von Drohnen und Marschflugkörpern. Recherchen der "SonntagsZeitung" zeigen nun, dass die Kanonen demnächst der Ukraine im Einsatz stehen. Ein Rheinmetall-Sprecher bestätigte, dass das Unternehmen bis Ende Jahr zwei Skynex-Systeme in die Ukraine liefern werde. "Die Systeme stammen aus der Fertigung des italienischen Standorts in Rom und werden von dort geliefert", so der Sprecher. Möglich macht dies ein spezieller Passus in der Kriegsmaterialverordnung, wie es beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hiess. Dort regelt Artikel 7 die Übertragung von Kriegsmaterial-Know-How aus der Schweiz an andere Länder. Auf der Liste sind die meisten europäischen Länder aufgeführt, darunter auch Italien. (SoZ p. 5)