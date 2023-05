OECD-STEUERREFORM: Sagt die Schweiz am 18. Juni "Ja" zur neuen Mindestbesteuerung von Unternehmen, dürfte dies einzelnen Kantonen Zusatzeinnahmen von mehreren Hundert Millionen Franken bescheren. Der "TagesAnzeiger" nennt in einem Artikel vom Samstag insbesondere die Kantone Zug und Basel-Stadt und verweist auf die dort ansässigen Grossfirmen Glencore, Novartis und Roche. Recherchen hätten ergeben, dass etwa Zug einen Drittel der Zusatzeinnahmen für die Bevölkerung einsetzten wolle und zwei Drittel zurück an die Firmen fliessen lasse, dies unter dem Titel "Förderung von Umwelt- und Sozialverträglichkeit des Rohstoffabbaus". Konkret könnten also Steuergelder für den umweltbewussten Betrieb von Minen eingesetzt werden, wovon namentlich Glencore mit Hauptsitz in Baar profitieren würde. Und Basel-Stadt prüfe, einen Teil der Gelder für Forschung, Entwicklung und Klimaschutzmassnahmen einzusetzen, was wohl insbesondere Novartis und Roche zu Gute käme. (TA, S. 1/9)