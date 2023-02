LOHNTRANSPARENZ: In Österreich oder verschiedenen US-Bundesstaaten ist es bereits Pflicht, in Stellenausschreibungen das Gehalt anzugeben. Nicht so jedoch in der Schweiz. Dennoch nehmen die Stelleninserate zu, die den Lohn offenlegen, wie der "Tagesanzeiger" schreibt. Seit Januar 2021 hat sich der Anteil der Lohnangaben in Stelleninseraten von 0,5 auf 1 Prozent verdoppelt, wie die Tamedia-Zeitung mit Bezug auf Daten vom ebenfalls zur TX Group gehörenden Stellenportal Jobs.ch schreibt. Ob Transparenz allerdings zu mehr Lohngleichheit zwischen den Geschlechtern führt, bewerten Experten unterschiedlich. Manche Studien sprechen dafür, andere dagegen. Wissenschaftler gehen jedoch davon aus, dass die Löhne künftig transparenter werden, weil Arbeitnehmende dies immer öfter verlangten. Zudem ermöglichten Portale wie Kununu den Vergleich von Gehältern über die Firmengrenzen hinweg bereits heute, was schlecht zahlende Betriebe unter Druck setze. (TA, S. 9)