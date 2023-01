(Meldung um Einzelwerte ergänzt) - Neu entfachte Rezessionssorgen in den Vereinigten Staaten haben am Donnerstag Gewinnmitnahmen am deutschen Aktienmarkt ausgelöst. Nach dem starken Jahresstart fiel der Leitindex Dax nun unter die runde Marke von 15 000 Punkten und schloss 1,72 Prozent tiefer mit 14 920,36 Punkten. Für den MDax der mittelgrossen Unternehmen ging es um 2,50 Prozent auf 28 100,07 Punkte abwärts.

19.01.2023 18:03