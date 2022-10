Die US-Börsen haben am Freitag nach einigen Kurskapriolen zuletzt wieder etwas an Schwung verloren. Sie folgten damit einmal mehr der Entwicklung der Anleiherenditen. Der Dow Jones Industrial behauptete nach einem schwachen Auftakt und zwischenzeitlich deutlicheren Gewinnen einen Anstieg um 0,50 Prozent auf 30 485,34 Punkte. Auf Wochensicht steuert der Leitindex damit - auch dank der deutlichen Gewinne am Montag und Dienstag - auf ein Plus von 2,9 Prozent zu.

21.10.2022 17:24