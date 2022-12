Signale einer weiterhin hohen Inflation haben am Freitag an den New Yorker Börsen wieder für Unsicherheit gesorgt. Weil sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im November weniger als erwartet abschwächte, blieb die Stimmung gedämpft. Mit den Verlusten der vergangenen Tage galt aber auch schon viel als eingepreist, sodass sich die Bewegungen auf einem moderaten Niveau einpendelten. Was blieb, ist die Zurückhaltung vor dem kommenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed.

09.12.2022 20:04