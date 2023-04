Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel erstmals seit zehn Tagen wieder über die Marke von 34 000 Punkten und notierte zuletzt 0,59 Prozent höher bei 34 0124,83 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,6 Prozent an. Im Börsenmonat April steht für den Dow ein Plus von rund 2,2 Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,61 Prozent auf 4060,60 Zähler. Der Nasdaq 100 legte um 0,29 Prozent auf 13198,82 Punkte zu.