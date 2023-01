Am beeindruckendsten war die Kehrtwende der Aktien von Wells Fargo. In den ersten Handelsminuten sackten die Papiere des Geldhauses um 5,5 Prozent ab, zuletzt lagen sie hingegen mit 2,2 Prozent im Plus. Ähnlich, wenn auch weniger stark, waren die Kursmuster von JPMorgan, Citigroup und Bank of America. JPMorgan führten mit einem Aufschlag von 2,1 Prozent sogar die Gewinner im Dow an.