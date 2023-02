Die Verbraucherpreisdaten für Januar haben am Dienstag im vorbörslichen US-Handel zu keinem eindeutigen Trend an der Wall Street geführt. Die Kurse schwankten deutlich. "Die US-Inflationsrate ging den siebten Monat in Serie zurück. Der Trend bleibt also in Takt", schrieb Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. Allerdings sei die Jahresrate nicht so deutlich gefallen wie erwartet, und das sei eine Enttäuschung. Wenn daher Gewinnmitnahmen einsetzen sollten an den Börsen, sollte dies Altmann zufolge nicht überraschen.

14.02.2023 15:09