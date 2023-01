Das Auf und Ab der vergangenen Tage an den US-Börsen geht wohl weiter. Nach der jüngsten Erholung drohen am Mittwoch deutliche Verluste - für schlechte Stimmung sorgte vor allem der Ausblick des Softwareriesen Microsoft : Gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,8 Prozent schwächer auf 33 448 Punkte. Die Taxe von 11 651 Punkten für den Nasdaq 100 beinhaltet sogar ein Minus von 1,7 Prozent. Im Fokus steht weiter die Berichtssaison mit einem weiteren Schwung an Unternehmenszahlen.

25.01.2023 15:00