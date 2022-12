Dass der S&P-500-Index am Dienstag erstmals seit vier Sitzungen höher geschlossen habe, komme in einem der schlechtesten Jahre für Aktien und Anleihen seit mehr als einem Jahrzehnt einem Moment des Aufatmens gleich, hiess es. Die drei Faktoren Inflation, Wachstumsverlangsamung und Geldpolitik hätten die Stimmung in den vergangenen Wochen belastet, nun seien aber ermutigende Nachrichten von Fedex und Nike gekommen, sagte Experte Kiran Ganesh von der UBS.