Der Dow Jones Industrial dürfte nach dem freundlichen Wochenstart wieder an Schwung verlieren. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Dienstag eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn nur geringfügig höher bei 34 024 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 hingegen wird 0,8 Prozent im Plus erwartet, nachdem er am Vortag kaum verändert geschlossen hatten.

18.04.2023 14:56