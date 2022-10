Nach den Kurskapriolen am Vortag dürften die US-Börsen am Freitag etwas ruhiger, aber mit Gewinnen in den Handel starten. Die Indikationen für den Dow Jones Industrial und den Nasdaq 100 bewegten sich zu Wochenschluss zuletzt im Plus. Im Fokus standen meist positiv ankommende Zahlen einiger Grossbanken und die veröffentlichten Einzelhandelsumsätze. Die Umsätze der Branche stagnierten gegenüber dem Vormonat.

14.10.2022 14:57