Die Hoffnung, dass die Fed bei ihren Zinserhöhungen vom Gaspedal geht, treibt am Dienstag unter anderem die Technologiewerte stärker an. Die Papiere der Branchenriesen Microsoft , Apple , Alphabet , Facebook und Netflix zogen vorbörslich um bis zu 1,8 Prozent an. Übertroffen wurde dies von Tesla mit einer Erholung um 2,8 Prozent. Die Papiere des Elektroautobauers hatten allerdings am Vortag wegen enttäuschender Auslieferungszahlen einen Kursrutsch erlebt.