Wie schon tags zuvor dürfte an den US-Aktienmärkten auch am Freitag wenig zu holen sein. Insgesamt rechnen Börsianer mit einem ruhigen Handel. Kurs vor dem Wochenende gab es kaum Quartalsberichte grosser Konzerne. Von konjunktureller Seite steht im frühen Handel lediglich die Bekanntgabe des US-Einkaufsmanagerindex für April an.

21.04.2023 15:02