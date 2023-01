An den US-Börsen zeichnet sich am Montag ein moderat höherer Handelsauftakt ab. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial über eine Stunde vor dem Start 0,2 Prozent höher auf 33 440 Punkte. Für den Nasdaq 100 lautet die Taxe auf 11 651 Punkte, was ein Plus von 0,3 Prozent impliziert.

23.01.2023 14:30