Vorbörslich deutliche Gewinne aber verzeichneten Unternehmen wie das Börsenvehikel Digital World Acquisition , die mit Donald Trump in Verbindung stehen. Dieser muss sich zwar als erster Ex-Präsident in der US-Geschichte in einem Strafverfahren verantworten. Doch gerade dies könnte trumpfreundliche Anleger dazu veranlassen, mit solchen Unternehmen Geschäfte zu machen, sagten Händler./la/mis