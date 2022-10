Zwar halten sich die Investoren derzeit an jedem noch so kleinen Strohhalm fest; Börsenkenner Craig Erlam vom Broker Oanda glaubt allerdings nicht, dass die Inflationsdaten oder das September-Protokoll etwas an der Notenbank-Politik ändern werden. "Jegliche Hoffnung auf eine Unterstützung der Fed könnte sich zerschlagen, da die Kommentare zu diesem Zeitpunkt in gewissem Masse überholt sind und die Entscheidungsträger sich in ihrem Ziel, die Inflation zu bekämpfen, einig zu sein scheinen."