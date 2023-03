An den New Yorker Börsen dürfte es nach dem gestrigen Kursrückschlag am Donnerstag wieder etwas bergauf gehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 32 119 Punkte. Zur Wochenmitte hatte der Leitindex nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed sowie Aussagen von Finanzministerin Janet Yellen, dass eine "pauschale" Einlagensicherung zur Stabilisierung des US-Bankensystems kein Thema sei, letztlich über anderthalb Prozent eingebüsst. Nur geringfügig weniger hatte der technologielastige Nasdaq 100 verloren, den IG zuletzt sogar 1,1 Prozent im Plus auf 12 699 Zähler taxierte.

23.03.2023 14:03