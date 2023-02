Am Mittwoch gaben Quartalszahlen und Ausblicke einigen Aktien im vorbörslichen Handel kräftig Auftrieb. So zogen etwa die Titel des Fahrtenvermittlers und Essenslieferanten Uber um sieben Prozent an und zogen auch jene des Konkurrenten Lyft um drei Prozent mit nach oben. Bei Uber liefen im vierten Quartal dank robuster Nachfrage die Geschäfte überraschend gut.