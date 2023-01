In Europa sorgen sinkende Gaspreise für eine positive Stimmung. In China deutet sich allmählich wohl eine konjunkturelle Erholung an. Zwar trübte sich die Stimmung der Einkaufsmanager (PMI) für das verarbeitende Gewerbe laut dem Wirtschaftsmagazin Caixin im Dezember weiter ein, doch sei interessanterweise ein weniger pessimistisches Bild gezeichnet worden als von offizieller Seite am Wochenende, schrieb Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Stephen Innes, Managing Partner bei SPI, verwies zudem auf Berichte, denen zufolge die Zahl der täglichen Corona-Infektionen in den bevölkerungsreichen Zentren Chinas ihren Höhepunkt erreicht hätten.