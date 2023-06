Nach China und Europa veröffentlichen am Montag auch die USA Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor. Dazu kommen Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter. Wegen des Zinsentscheids der US-Notenbank Fed am 14. Juni beäugen die Anleger die wirtschaftliche Entwicklung noch genauer als sonst. Die heutigen Daten haben für die Geldpolitik allerdings nicht einen so grossen Stellenwert wie der am vergangenen Freitag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht.