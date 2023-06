An der Wall Street zeichnet sich am Donnerstag zum Handelsstart wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxiert den Dow Jones Industrial etwa anderthalb Stunden vor der Eröffnungsglocke wenige Punkte höher auf 32 912 Punkte, nachdem der US-Leitindex im Mai 3,5 Prozent verloren hatte. Die Börsenweisheit "Sell in may, and go away" lässt grüssen.

01.06.2023 14:24