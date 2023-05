An der Wall Street muss sich zum Wochenschluss zeigen, ob die Zuversicht über eine zeitnahe Lösung des US-Schuldenstreits Bestand hat. Diese hatte die Kurse am Vortag teils kräftig angetrieben, vor allem Tech-Werte. Anleger wollten sich vorbörslich am Freitag aber nicht noch weiter aus dem Fenster lehnen, auch weil Nachzügler in der Quartalsberichtssaison der Unternehmen durchwachsene Signale sendeten.

19.05.2023 14:30