Die Zahl neuer Stellen liege zwar noch "im Bereich des Minimums seit Ende 2020", doch mehr Kopfzerbrechen werde der Fed der überraschend starke Lohnanstieg bereiten, schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Er rechnet zwar ebenso wie Helaba-Experte Wortberg damit, dass die Währungshüter bereits auf der anstehenden Dezembersitzung das Zinserhöhungstempo verlangsamen. Dennoch sei "der heutige Arbeitsmarktbericht keine gute Nachricht. Sowohl am Aktien- als auch am Rentenmarkt wurde deutlich zu viel vorgefeiert. In die Kurse wurden wesentlich bessere Zahlen eingepreist als jetzt veröffentlicht wurden", so Altmanns Fazit.