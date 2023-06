Nach einem verhaltenen Wochenauftakt dürften die New Yorker Aktienkurse auch am Dienstag zunächst kaum in Schwung kommen. Der Broker IG taxierte den vortags schwächelnden Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn knapp 0,1 Prozent tiefer auf 33 543 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 , der am Vortag ein knappes Plus behauptet hatte, sieht IG ähnlich moderat im Minus bei 14 540 Punkten.

06.06.2023 14:54