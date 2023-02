Der Deutsche-Post-Konkurrent Fedex dreht weiter an der Kostenschraube. So soll die Zahl der Managementstellen um mehr als zehn Prozent gesenkt werden, schrieb Konzernchef Raj Subramaniam in einer Mitteilung an die Belegschaft. Dieser Schritt sei notwendig, um in einem sich rasch wandelnden Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Anteilsscheine von Fedex stiegen vorbörslich um gut drei Prozent.