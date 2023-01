Ansonsten dürften die Anleger bereits auf die US-Inflationsdaten am Donnerstag vorausblicken. Die Verbraucherpreise für Dezember dürften Experten zufolge einen weiter sinkenden Preisauftrieb signalisieren, was die Argumente für weniger aggressive Zinserhöhungen untermauern würde. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Start 0,3 Prozent höher auf 33 802 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wird ebenfalls 0,3 Prozent im Plus erwartet.