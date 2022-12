Weitere Corona-Lockerungen in China dürften am Dienstag nach den Weihnachtsfeiertagen auch die Aktienkurse in New York stützen. Knapp eine Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,5 Prozent höher auf 33 368 Punkte und den Nasdaq 100 0,1 Prozent im Plus auf 10 997 Punkte. Damit würde vor allem der Leitindex Dow Jones an seine freundliche Entwicklung vor den Feiertagen anknüpfen.

27.12.2022 14:51