Im Fokus dürfte in dieser Woche zunächst die US-Notenbank Fed mit ihrer Sitzung am Mittwoch stehen. Am Freitag sollte dann der Arbeitsmarktbericht für Oktober für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Die von der Fed erhoffte Abkühlung am US-Arbeitsmarkt trete offenbar nur sehr allmählich ein, sagte Analyst Bernd Weidensteiner von der Commerzbank. Er geht davon aus, dass der Stellenzuwachs erneut recht kräftig ausgefallen sein dürfte. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die US-Geldpolitik. Wegen des weiter robusten Arbeitsmarktes können die Währungshüter mit starken Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation ankämpfen. Zur Zinsentscheidung am Mittwoch wird fest mit einer erneut kräftigen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet.