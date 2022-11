Nach Geschäftszahlen ohne eindeutigen Trend zeigten sich Biontech -Papiere, die zuletzt aber nachgaben. Gewinn und Umsatz beim Corona-Impfstoffhersteller wachsen nicht mehr so schnell wie zuvor. Gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer baue man derzeit aber mit der Markteinführung des an die aktuellen Omikron-Untervarianten BA.4/5 angepassten Impfstoffs in mehreren Ländern und Regionen der Welt seine führende Position weiter aus, so das Unternehmen./ag/mis