Die US-Aktienmärkte dürften nur wenig verändert in den letzten Handelstag vor der Weihnachtspause starten. Frische US-Konjunkturdaten hatten vorbörslich einen leicht dämpfenden Effekt auf die Indizes. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Sitzungsauftakt 0,6 Prozent im Plus bei 33 211 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund einem Prozent an. Der technologielastige Nasdaq 100 wird am Freitag 0,7 Prozent höher erwartet.

23.12.2022 14:57