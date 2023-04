Vorbörslich wurden bereits die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe veröffentlicht, die auf 245 000 stiegen. An den Finanzmärkten war im Schnitt mit 240 000 Anträgen gerechnet worden. Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia - gemessen am Philly-Fed-Index - trübte hat sich im April deutlich ein, während Analysten im Schnitt mit einer leichten Aufhellung gerechnet hatten. Im frühen Handel stehen noch Daten zu Wiederverkäufen von Häusern (März) sowie die Frühindikatoren (März) zur Veröffentlichung an.