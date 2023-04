Derweil will Merck & Co die Biotechfirma Prometheus Biosciences kaufen. Damit möchte der Pharmakonzern sein Geschäft mit Immunkrankheiten stärken, während sich sein bestes Krebsmedikament einem Patentstreit ausgesetzt sieht. Merck zahlt für jede ausstehende Prometheus-Aktie 200 US-Dollar. Die Anteilsscheine der Biotechfirma schnellen im vorbörslichen Geschäft um knapp 70 Prozent auf 193,57 Dollar in die Höhe. Die Aktien von Merck & Co bewegten sich kaum vom Fleck.