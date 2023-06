Nach dem durchgewunkenen US-Schuldendeal stellt sich den Anlegern an der Wall Street am Freitag mit der Bewertung der US-Jobdaten für Mai die nächste Aufgabe. Gut kamen derweil bereits in Europa Nachrichten aus China an. Hier arbeitet die Regierung informierten Kreisen zufolge an Stützungsmassnahmen, um der Immobilienbranche auf die Beine zu helfen.

02.06.2023 14:50